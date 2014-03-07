رغم صور خطوبتها سوزان نجم الدين لا زالت على ذمّة زوجها

بعد انتشار خبر خطوبة الفنّانة السّورية سوزان نجم الدّين بسبب صور تم نشرها لها على "فيس بوك" إلى جانب رجل خليجي وهي ترتدي الأبيض وتضع محبس الخطوبة بيدها، تبيّن أنّ الخبر مجرّد شائعة وأنّ الصّور مأخوذة من مسلسلها الخليجي الجديد "وش وجعك".

فخّ الصّور المسربّة من الأعمال الدراميّة لطالما يقع به الفنّانون، وهذا ما حدث مع سوزان لدرجة انّ أغلب المواقع السّورية والعربيّة نشرت الخبر، رغم أنّ سوزان لا تزال على ذمّة زوجها سراج الأتاسي التي لها منه أربعة أبناء، ولم تنفصل عنه إلى حدّ اللّحظة.

مسلسل "وش وجعك"عمل إماراتي من إخراج المخرجة السّوريّة رشا شربتجي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم سوريا والخليج.