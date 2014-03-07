بالصور: إعلاميّ يقذف ليندساي لوهان بالماء على وجهها

حلّت النجمة العالمية Lindsay Lohan ضيفة على برنامج "The Tonight Show" للإعلامي Jimmy Fallon، قبل أن ينتهي اللقاء إلى حرب مائية ضارية، أصابت الطرفين بالبلل.

فخلال العرض، فاجأ Jimmy النجمة بكوب من الماء، ألقاه على وجهها، حين كانا يقومان بتأدية بعض الألعاب، حيث فوجئت Lindsay بقيام Jimmy بقذف الماء على وجهها، ولم يكن منها إلا أن سكبت كوبين من الماء على وجه الإعلامي.

وتطوّرت اللعبة حتى أصبحت حرباً مائيّة، فازت فيها Lindsay بجدارة، وبدا فيها شكل الإعلاميّ مضحكاً جداً، وهومبلّل.

يُذكر أنّ Lindsay Lohan كانت تُشارك في البرنامج بهدف الترويج لمسلسلها "Lindsay" الذي يتناول قصّة حياتها وتعرّضها للإدمان، والذي تكشف من خلاله عن مرحلة علاجها والكثير من التفاصيل، على أن يتمّ عرضه مساء الأحد المقبل.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

يمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"