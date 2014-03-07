محمد المنصور: انتظروني مع فايز المالكي في "خميس وجمعة "

يعتبر النجم الكويتي القدير محمد المنصور أنّ 2014 هو عامه الكوميديّ بامتياز، بعد أن أنهى أخيراً تصوير دوره في المسلسل الكوميديّ "طربان". ويتناول المسلسل فكرة اجتماعية لم يسبقه إليها أحد من قبل، فضلاً عن القالب الكوميديّ للمسلسل، الذي تنبثق منه خطوط دراميّة عدّة.

ويستعدّ المنصور خلال الفترة المقبلة لمشاركة النجم السعودي فايز المالكي مسلسل "خميس وجمعة". وأخيراً، أنجز المنصور الاتفاق المبدئي مع تلفزيون الكويت، كي يتصدّى مع أشقائه وشركتهم لعمل كوميدي جديد، سيُعرض خلال رمضان المقبل.

المنصور آثر التكتّم على تفاصيل العمل، خلال حديثه إلى "سيدتي نت"، منتظراً حتى الانتهاء من الإجراءات كافة.

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