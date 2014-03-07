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شبان فلسطينيون يتظاهرون أمام ميناء رفح البحري للمطالبة برفع الحصار عن غزة

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شبان فلسطينيون يتظاهرون أمام ميناء رفح البحري للمطالبة برفع الحصار عن غزة شبان فلسطينيون يتظاهرون أمام ميناء رفح البحري للمطالبة برفع الحصار عن غزة

.فتح معبر رفح استثنائيا لعودة العالقين الفلسطينيين

تظاهر العشرات من الشباب الفلسطيني مساء اليوم أمام ميناء رفح البحري جنوب قطاع غزة تنديدا بالحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات.

وطالب المتظاهرون بكسر الحصار وإنهاء معاناة أكثر من 8ر1 مليون يسكنون القطاع المحاصر. فيما قام عدد منهم بدفن جزء من أجسادهم في التراب قرب شاطئ البحر تعبيرا عن ظلم الحصار وشدته على أهالي غزة.

ورفعوا شعارات منددة بالحصار ولافتات كتب عليها “لا لحصار غزة، أيها الأحرار فكوا الحصار، لماذا هذا الصمت عن حصار غزة؟، أغيثوا غزة، الحصار الظالم جريمة بحق الإنسانية، يلا ننهي الحصار، معبر رفح بوابتنا للعالم لا تحاصرونا”.

وطالب التجمع الشبابي الفلسطيني الذي نظم المظاهرة في بيان جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وكل أحرار العالم بالعمل الجاد على فك الحصار.

كما طالب كافة الدول بتسيير القوافل نحو قطاع غزة، داعين السلطات المصرية لفتح معبر رفح البري باعتباره الشريان الوحيد لسكان قطاع غزة.

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