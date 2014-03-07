شارك بالرأى.. هل يحسم قرار السعودية بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب المعركة مع التنظيم الدولى؟

وصف مراقبون وسياسيون قرار المملكة العربية السعودية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، بالتاريخى، خاصة أن القائمة تضم تنظيم القاعدة بجزيرة العرب واليمن والعراق، وداعش، وجبهة النصرة، وحزب الله، وجماعة الإخوان المسلمين و"الحوثيين".

و"اليوم السابع" يفتح باب الحوار حول القضية، ويطرح تساؤلا حول القرار ودلالته ونتائجه، وهل تحسم السعودية بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب المعركة مع التنظيم الدولى؟

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قرار تاريخى للمملكة العربية السعودية بتصنيف الإخوان ضمن الجماعة الإرهابية.. القائمة تضم القاعدة بجزيرة العرب واليمن والعراق.. وداعش وجبهة النصرة وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين و"الحوثيين"