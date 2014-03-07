"المصرية لرعاية ضحايا الطرق" تطلق حملة "انتبه واعرف حقوقك على الطريق"

أطلقت الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم حملة بعنوان (انتبه واعرف حقوقك على الطريق).

وتجوب الجمعية من خلال الحملة مدن وقرى ونجوع مصر من الإسكندرية حتى أسوان ومن مطروح حتى سيناء، لنشر ثقافة وتوعية للمواطنين بواجباتهم عن استخدام الطرق سواء كان سائقًا أو عابرًا للطريق أو راكبًا لمركبة، من خفض من الالتزام بالسرعة المناسبة وارتداء حزام ألامان وعدم الانشغال بغير الطريق من التحدث فى المحمول أثناء القيادة أو عبور الطريق.

وصرح المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية، أن فعاليات الحملة تتضمن كذلك إقامة عدد من الندوات فى المراكز الثقافية فى عدد من المحافظات بالتعاون مع الإدارات والهيئات الحكومية والأهلية المهتمة بهذه القضايا من الداخلية والصحة والتعليم والبيئة والمرور وجمعيات مكافحة الإدمان.

وأفادت إيمان حماد، أمين صندوق الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم وأمينة المرأة، بأن الحملة ممتدة خلال شهر مارس الجارى وإبريل المقبل لتوعية المواطنين بحقوقهم التأمينية.

وأضافت أن الحملة تستهدف مشاركة جميع طوائف الشعب وخفض معدلات حوادث الطرق، ولفت نظر الكافة إلى أهمية الانتباه إلى الطريق سواء كان مستخدم الطريق سائق أو مشاة أو راكب.