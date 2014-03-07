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وزير خارجية جزر القمر يصل القاهرة للمشاركة فى مجلس الجامعة العربية

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وزير خارجية جزر القمر يصل القاهرة للمشاركة فى مجلس الجامعة العربية وزير خارجية جزر القمر يصل القاهرة للمشاركة فى مجلس الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة اليوم الجمعة وزير خارجية جمهورية جزر القمر الدكتور العارف سيد حسن قادما على رأس وفد للمشاركة فى الدورة الـ41 بعد المائة لمجلس الجامعة العربية.

وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى قد قال فى تصريحات سابقة أن "جدول أعمال وزراء الخارجية العرب مفتوح، للتطرق إلى أى موضوعات تطرحها الدول المشاركة".

ولفت إلى أن كل القرارات والموضوعات اعتمدها المندوبين، وأصبحت جاهزة، باستثناء موضوعين أو ثلاثة سيتم طرحهم على الوزراء، ومن ضمنها الوضع فى سوريا، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
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