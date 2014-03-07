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بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج دفعتين من طلاب ماليزيا بطب قصر العينى

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شهد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، حفل تخرج دفعتين من طلاب ماليزيا الدراسين بكلية طب قصر العينى فى يوم الوافدين، الذى نظمته الكلية بقاعة الاحتفالات بالكلية، بحضور سفير ماليزيا بالقاهرة، والدكتور حسين خيرى، عميد كلية الطب، والدكتورة أمينة برهامى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسقة برنامج ماليزيا بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشمل حفل التخرج دفعتى العام الحالى والعام السابق، حيث بلغ عدد الخريجين من الدفعتين224 طالبًا، وشارك الطلاب الماليزيون فى حفل التخرج بعروض فنية وفولكلورية.

ويبلغ عدد الطلاب الماليزيين الدارسين في كلية الطب 365 طالبًا فى مختلف السنوات الدراسية بموجب اتفاقية موقعة مع الماليزية، تقضى بإيفاد طلاب ماليزيين لدراسة الطب بكلية طب قصر العينى.


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