نقيب المحامين: سندعو لـ"عمومية" حتى إذا لم يستوف طلب سحب الثقة الشروط

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن ما أعلنته حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم الجمعة، حول انعقاد الجمعية العمومية المتعلقة بطلب سحب الثقة من النقيب والمجلس يخالف القانون، وعبارة عن "هذى بعيدا عن القانون، وهؤلاء لم يعد لهم وجود" ـ بحسب قوله.

وأضاف نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، سنطبق القانون، وسندعو لانعقاد الجمعية العمومية وسنحدد موعدا قبل نهاية شهر مارس الجارى، وسنعلنه سواء استوفى طلب سحب الثقة الشروط القانونية أم لم يستوف، حتى يقول المحامون كلمتهم ويعبروا عن إرادتهم الحرة".

> وأشار "عاشور" إلى أن اللجنة المختصة بفحص طلب سحب الثقة ومراجعته لم تنتهى منه حتى الآن ولم يعرض على المجلس، واستطرد: "محدش يفتكر إننا هنلتف عليه أو نخاف، فحضور المحامين ودعوتهم للجمعية العمومية شىء محترم وحتى يعرف كل واحد حجمه الحقيقى".