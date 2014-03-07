غدا.. نبيل العربى يلتقى وزير خارجية جنوب السودان

يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، صباح غدًا السبت، السيد برنا بن جامين، وزير جارجية دولة جنوب السودان بمقر الأمانة العامة للجامعة.

كما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماع دورته الحادية والأربعين بعد المائة يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وكان نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى قد أكد فى تصريحات صحفية، أن هذه الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تكتسب أهمية كبيرة، حيث تناقش العديد من الملفات المهمة فى مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة فى دولة الكويت يومى 25 و26 مارس الجارى، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

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