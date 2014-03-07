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"الأطباء" تطالب "الصحة" بإنهاء مشكلة أعضائها لاجتياز الماجستير

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"الأطباء" تطالب "الصحة" بإنهاء مشكلة أعضائها لاجتياز الماجستير "الأطباء" تطالب "الصحة" بإنهاء مشكلة أعضائها لاجتياز الماجستير

انتقدت نقابة الأطباء رفض وزارة الصحة منح أطباء الدراسات العليا تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية خطاب إلى الجامعة بالموافقة على دخولهم امتحان الماجستير، بحجة أنهم لم يقوموا بأجازة تفرغ قبل امتحان الجزء الأول للدرجة.

وقالت نقابة الأطباء، فى بيان لها اليوم، أن هذه سابقة لم تحدث فى تاريخ وزارة الصحة، وتساءل البيان فمنذ متى تحول حق الطبيب فى إجازة تفرغ إلى وسيلة للتنكيل به ومعاقبته؟

وأكدت النقابة، أن الإجازات عموما هى حق للطبيب، ولكن لا يضار من تنازل عنها لسبب أو لآخر، مع الوضع فى الاعتبار أنه عند العودة من إجازة التفرغ يعاد توزيع الأطباء وفقا لاحتياجات الوزارة، وليس وفقا لأماكنهم الأصلية، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتردد فى الحصول على حقه بالإجازة.

واتهمت النقابة وزارة الصحة بابتزاز الأطباء مطالبة بسرعة إنهاء وزارة الصحة لهذه المشكلة.
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