الثلاثاء.. اجتماع بـ"الخارجية" لمناقشة مشاكل مراكب الصيد المصرية

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن السفير نبيل فهمى وزير الخارجية والسفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات وجهوا له دعوة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية.

أضاف شيخ الصيادين لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء يهدف لمناقشة الحلول الجذرية لمشكلة مراكب الصيد المصرية التى يتم القبض عليها واحتجازها بدول الجوار بالبحرين الأحمر والمتوسط ووضع الحلول والقواعد التى تضمن عدم تكرار حوادث احتجاز مراكب الصيد والقبض عليها، ويضم الاجتماع لفيف من الشخصيات والقيادات المعنية بأمر الثروة السمكية ومراكب الصيد.

يذكر أن السلطات السعودية والليبية واليمنية ألقت القبض على عدد كبير من مراكب الصيد خلال الأشهر الماضية بسبب الصيد بالمياه الإقليمية لهذه الدول بدون حمل تصاريح.