ريال مدريد ينافس بايرن على بطل 2014

بعيدا عن الألقاب ومنصات التتويج، يحافظ ريال مدريد على سجل خال من الهزائم في عام 2014 وهو ما فشل فيه كبار أوروبا عدا بايرن ميونيخ.

ريال مدريد لعب 16 مباراة حتى الآن في 2014، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل مرتين دون خسارة.

فالملكي لعب تسع مباريات في الليجا، فاز في سبعة وتعادل مرتين.. وفاز في مواجهاته الستة في كأس الملك ليصعد للنهائي.. واكتسح شالكه 6-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

رقم ريال مدريد لا يجد فيه منافسة من أي فريق في أوروبا سوى من بايرن ميونيخ.

فرغم أن الملكي لعب سبع مباريات أكثر من فريق جوسيب جوارديولا هذا العام، إلا أن البافاري لم يخسر في مبارياته التسعة التي لعبها في 2014.

وفاز بايرن في المباريات التسعة.

وفي إنجلترا، خسرت الفرق الأربعة الأولى في جدول الترتيب المتنافسة على الدرع مباريات في 2014.

كما خسر يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي مباراة في 2014 مثل باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.