الخارجية تعقد اجتماع لمناقشة مشاكل المراكب المصرية الثلاثاء القادم

قال بكري أبو الحسن ،شيخ الصيادين بالسويس، أن السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية ،و السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات ،وجهوا له دعوة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية.

أضاف شيخ الصيادين، فى تصريحات خاصة، أن اللقاء يهدف لمناقشة الحلول الجذرية لمشكلة مراكب الصيد المصرية التى يتم القبض عليها وإحتجازها بدول الجوار بالبحرين الأحمر والمتوسط ووضع الحلول والقواعد التى تضمن عدم تكرار حوادث إحتجاز مراكب الصيد والقبض عليها ، ويضم الاجتماع لفيف من الشخصيات والقيادات المعنية بأمر الثروة السمكية ومراكب الصيد .