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البرلمان العربي يكلف نائب سلفي سابق بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية

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البرلمان العربي يكلف نائب سلفي سابق بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية البرلمان العربي يكلف نائب سلفي سابق بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية

النائب المكلف – عبدالحليم جمال

قرر البرلمان العربي في جلسته الختامية بالعاصمة البحرينية “المنامة” ، تكليف النائب السلفي عبد الحليم الجمال ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى السابق ، ورئيس الدعوة السلفية بجنوب سيناء باستلام ملف تطوير البعد الشعبي للجامعة الدول العربية، وذلك بصفته مقرر اللجنة على أن تشكل لجنة برئاسته لإدارة تلك الملف.

وقال الجمال ، في اتصال تليفوني ، إنَّ الاجتماع الأخير للبرلمان العربي الذى استمر 5 ساعات متواصلة ناقش القضايا المصرية بالإضافة لإجلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل علاوة عل مناقشة اقتراح البرلمان البلجيكي ; لتعزير الحوار العربي والأوربي.

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