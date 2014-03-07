البرلمان العربي يكلف نائب سلفي سابق بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول العربية

قرر البرلمان العربي في جلسته الختامية بالعاصمة البحرينية “المنامة” ، تكليف النائب السلفي عبد الحليم الجمال ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى السابق ، ورئيس الدعوة السلفية بجنوب سيناء باستلام ملف تطوير البعد الشعبي للجامعة الدول العربية، وذلك بصفته مقرر اللجنة على أن تشكل لجنة برئاسته لإدارة تلك الملف.

وقال الجمال ، في اتصال تليفوني ، إنَّ الاجتماع الأخير للبرلمان العربي الذى استمر 5 ساعات متواصلة ناقش القضايا المصرية بالإضافة لإجلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل علاوة عل مناقشة اقتراح البرلمان البلجيكي ; لتعزير الحوار العربي والأوربي.