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مويس يدعو جماهير مانشستر يونايتد لمساندة الفريق في بيان رسمي

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مويس يدعو جماهير مانشستر يونايتد لمساندة الفريق في بيان رسمي مويس يدعو جماهير مانشستر يونايتد لمساندة الفريق في بيان رسمي

مويس

أصدر الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد بيانًا دعى فيه جماهير الفريق لمساندته من أجل إعادة الشياطين الحمر لمكانتهم الطبيعية.

وقال مويس في بيانه “في الوقت الذي كنت أعرف أن قبول هذه المهمة تحديًا صعبًا كان الموسم الصعب الذي مرينًا به شيئًا على غير المتوقع مثل ما تعتقدون تمامًا”.

وأضاف “اللاعبين والجهاز الفني يائسون تمامًا في تعويض ذلك، أنتم معتادون على رؤية مانشستر يونايتد ناجحًا ومساندتكم لنا طوال الموسم كانت رائعة، بعيدًا عن الديار كانت جماهيرنا هي الأفضل في البلاد وكذلك في أولد ترافورد إيمانكم لم يتزعزع وهذا كان ملاحظ”.

وأردف “مساندة الفريق وهو يفوز أمر سهل ولكن الأمر يكون أصعب كثيرًا عندما لا تسير الأمور على ما يرام، والوفاء الذي أظهرته الجماهير كان رائعًا.. كل ما مرينا به يجعلنا أفضل وأقوى في المستقبل، على مر الأعوام رأيتم نجاحات عظيمة وأنا واثق من أنها ستعود”.

وتولى مويس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد خلفًا لسير أليكس فيرجسون الذي ظل 26 عامًا مدربا للشياطين الحمر كانت الأنجح في تاريخ النادي.

ويعاني مانشستر يونايتد من موسمًا صعبًا إذ بات مهددا بعدم التأهل لدوري الأبطال بالإضافة لخروجه من بطولتي الكأس المحليين وخسارته في ذهاب دور الـ16 أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

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