تيفيز: الدوري الإيطالي أقوى مسابقة شاركت بها

يرى الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم فريق يوفنتوس أن الدوري الإيطالي هو الأقوى خططيًا من بين كل البطولات التي لعب فيها خلال مسيرته الكروية.

وقال تيفيز للموقع الرسمي ليوفنتوس “من بين كل البطولات التي لعبت بها، الدوري الإيطالي هو أقوى دوري خططي لعبت فيه”.

وأضاف “نحن جميعنا نعلم أننا نمتلك الإمكانيات داخل وخارج الملعب، نحن فريق قوي ومن الصعب أن نهزم عندما نلعب معًا.. يوفنتوس فريق عظيم ويمكنك أن ترى ذلك عندما تشاهد الفرق وهي يائسة أمامنا”.

وانتقل كارلوس تيفيز لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي بعد أكثر من 8 سنوات في الملاعب الإنجليزية برفقة أندية وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.