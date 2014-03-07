إنييستا: أسلوب أداء نجوم برشلونة يجعلهم أقوياء

أكد أندرياس إنييستا نجم نادى برشلونه الإسباني أن أسلوب أداء لاعبي الفريق الكتالوني هو الذى يجعلهم أقوياء وأن الفريق يسعى دائما للعمل على فرض اسلوبه فى الاداء أيا كان المنافس.

وقال أنيستا -في حديث خاص لصحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة، تعليقا على مباراة العودة أمام نادى مانشستر سيتي الانجليزى فى دورالستة عشر لدورى الأبطال- إن اللقاء مازال معقدا رغم تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب والفوز بهدفين نظيفين.

واعتبر أنيستا أن “بايرن ميونيخ” يظل أبرز المنافسين لبرشلونه في دوري الأبطال خاصة أنه حامل اللقب الموسم الماضى.

وتعليقا على مدى قدرة برشلونه على الفوز على ريال مدريد على ملعبه، أكد أنيستا أنه إذا كانت هناك رغبة في المنافسة حتى النهاية والعمل على الفوز بالبطولة فيجب أن يعمل الفريق على الفوز في معقل ريال مدريد.