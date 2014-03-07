إصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج‎

أصيب سائق وعامل فى حادث انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الغربي بناحية جهينة.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي السريع الغربي ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو ابراهيم عبد الحميد محمد، 36 سنة، سائق، ويقيم بناحية دلجا بالمنيا السيارة على الطريق فى اتجاة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن ذلك اصابة كلًا من قائد السيارة، ومحمد منصور محمد، 35 سنة، عامل، بكسور متفرقة بالجسم واشتباه بنزيف بالمخ، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.