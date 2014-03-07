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أسامواه يجدد تعاقده مع يوفنتوس

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أسامواه يجدد تعاقده مع يوفنتوس أسامواه يجدد تعاقده مع يوفنتوس

كوادو أسامواه

أعلن كلاوديوفاجيدجى وكيل أعمال النجم الغانى كوادو أسامواه أن اللاعب فى سبيله لتجديد عقده مع نادى يوفنتوس تورينو الايطالى.

يذكر أن أسامواه أصبح لاعبًا مهمًا فى صفوف حامل لقب الدورى الإيطالى فى العامين الماضيين منذ انضمامه للفريق فى عام 2012 وكان عاملًا حاسمًا فى تحقيق فريق المدير الفنى انطونيو كونتى للعديد من الانتصارات.

وقال وكيل اللاعب فى حديث لسبازيويوفى” تم التوصل بالفعل لاتفاق من حيث المبدأ، واتفقنا تقريبًا على كل شيئ، ويتبقى فقط عملية التوقيع والاتفاق على بعض التفاصيل ولكن سنحدد كل شئ فى نهاية الأسبوع”.

يذكر أنه ترددت شائعات بأن ناديى تشيلسى ومانشستر سيتى مهتمان بالنجم الغانى ولكن وكيل اعماله أكد مؤخرًا أنه سعيد بوجوده فى البيانكونيرى.

وكالات

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