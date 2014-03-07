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أجهزة الأمن بسوهاج تتمكن من ضبط سيارة محملة بسماد “اليوريا” المحظور تداوله‎

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أجهزة الأمن بسوهاج تتمكن من ضبط سيارة محملة بسماد “اليوريا” المحظور تداوله‎ أجهزة الأمن بسوهاج تتمكن من ضبط سيارة محملة بسماد “اليوريا” المحظور تداوله‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط سيارة محملة بسماد “اليوريا” المحظور تداوله فى حملة أمنية.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة المنشاة بأنه أثناء قيام حملة من ضباط مرور المركز بحملة مكبرة لضبط المركبات المخالفة والغير مرخصة ،تمكنوا من ضبط السيارة رقم “27236″ نقل سوهاج قيادة المدعو “على محمد أحمد” 33 سنة سائق ويقيم بناحية بيت داوود بجرجا محملة بعدد 40 شيكارة سماد “يوريا” 46% والمحضور تداوله إلا بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبمواجهة قائد السيارة أقر أنه مكلف بنقل حمولة السيارة من المدعو”أحمد محمد علي” المقيم بذات الناحية لتوصيلها لأحد الأشخاص يدعي”خالد عزب” مقيم بناحية الصلعا بسوهاج .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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