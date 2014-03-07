نقل لاعب أوروجوياني لمستشفى أمراض عقلية بعد قتل والده

إفي - نقل لاعب كرة القدم الأوروجوياني خورخي جارسيا الى مستشفى للأمراض العقلية بعد أن ارتكب جريمة قتل والده، ليضع بذلك حدا لمسيرته الرياضية الحافلة بالجدل والمشاكل.

وذكرت مصادر شرطية اليوم أن جارسيا (27 عاما)، لاعب دانوبيو وسيرو سابقا، تم ارساله الى مستشفى فيلارديبو بالعاصمة مونتيفيديو بدلا من السجن بعد إصابته بـ"هذيان حاد".

وتشير المصادر الى أن جارسيا دخل في مشادة كلامية مع والده يوم الاربعاء بمنزل الأب، امتدت الى عراك، حيث قام اللاعب بضرب رأس والده بمرمدة (طفاية سجائر) خشبية تسببت في قتله.

يذكر أن جارسيا لعب حتى العام الماضي في فريق سيرو بعد انتقاله من دانوبيو، الذي حصد معه لقب الدوري الأوروجوائي موسم 2006-2007.

وكان اللاعب قاب قوسين من الانضمام لتشيلسي الإنجليزي قبل نحو 10 اعوام بعد تألقه في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 17 عاما في بوليفيا.

وخاض جارسيا نزاعات قضائية متعددة في الفترة بين 2006 و2008 بسبب مشاكل تسبب بها في سهراته الليلية، بجانب قيادة سيارته مخمورا.

وفي 2010 حاول الاعتداء على افراد الشرطة بعد اعتقاله وبحوزته مخدر الكوكايين، فضلا عن اعتقاله في واقعة أخرى بسبب الشجار في أحد الشوارع العامة.

وفي 2012 عوقب جارسيا ضمن 17 لاعبا بسبب شجار عنيف وقع خلال مباراة بين سير وسيرو لارجو.