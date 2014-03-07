بيكيه يعود إلى قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

عاد جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، إلى قائمة البرسا خلال لقائه أمام بلد الوليد في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، بعد تعافيه من إصابة في القدم اليمنى.

واستدعى الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو المدير الفني لبرشلونة، 18 لاعبا لقائمة لقاء الغد الذي يقام على ملعب بلد الوليد، بينما غاب عن القائمة جوردي ألبا وإبراهيم أفيلاي وأليكس سونج.

كما غاب الحارس البديل خوسيه مانويل بنتو عن القائمة بسبب معاناته من آلام في الظهر، وحل محله أوير أولازابال.

وتضم قائمة البرسا: فيكتور فالديس، ومارتين مونتويا، وجيرارد بيكيه، وسيسك فابريجاس، وكارليس بويول، وبدرو رودريجز، وأندريس إنييستا، وأليكسيس سانشيز، وليونيل ميسي، ونيمار، وخابيير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وكريستيان تيو، وأدريانو، وداني ألفيش، وسيرجيو روبرتو، وأوير أولازابال.

وكالات