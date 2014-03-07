ننشر صورة سيارة الشرطة التى أحرقها الإخوان بالشيخ زايد

ينشر "اليوم السابع" صورة سيارة الشرطة التى أحرقها الإخوان، اليوم الجمعة، بالقرب من هايبر وان بالشيخ زايد أمام مساكن الضباط، حيث ألقى الإخوان المولوتوف عليها مما أدى إلى اشتعال النيران بها.

وكانت مسيرات إخوانية جابت شوارع أكتوبر والشيخ زايد ولاحقتهم قوات الأمن واشتبكت معهم، وتم ضبط عدد من مثيرى الشغب.

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