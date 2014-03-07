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"شركة توى" الألمانية تعلن تسيير رحلاتها لمدينة الأقصر نوفمبر القادم

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"شركة توى" الألمانية تعلن تسيير رحلاتها لمدينة الأقصر نوفمبر القادم "شركة توى" الألمانية تعلن تسيير رحلاتها لمدينة الأقصر نوفمبر القادم

أعلنت شركة "توى" الألمانية، عن تسيير رحلاتها لمدينة الأقصر، اعتبارا من شهر نوفمبر القادم، بالتعاون مع شركة Air Berlin، جاء ذلك خلال لقائها بوزير السياحة هشام زعزوع على هامش فعاليات بورصة برلين السياحية.

ومن جانبه، وعد الوزير أنه سوف يقوم بالتدخل لدى وزارة الطيران المدنى المصرية للسماح لشركة TUI Fly بتسيير رحلات طيران عارض إلى القاهرة، وذلك شريطة أن تكون الرحلات سياحية وليست تجارية (يكون على متنها سائحين وليس مجرد مسافرين لأغراض أخرى غير السياحة).

وأعرب زعزوع، عن سعادته البالغة بشان نتائج استطلاع الرأى الذى أجرته شركة "توى" على موقعها الإليكترونى، والذى أوضح إحتلال المرتبة الأولى لدى السائحين الألمان الذين قاموا بزيارتها فيما يتعلق بمستوى الرضا على جودة الخدمات السياحية ومستوى الفنادق المصرية.

وقد أشاد ممثلى الشركة خلال لقائهم بوزير السياحة هشام زعزوع بجهوده المتميزة فى الترويج السياحى لمصر، كما أشادوا بالنتائج بالغة الإيجابية لزيارته الحالية لبرلين وهى النتائج التى أبرزتها وسائل الإعلام الألمانية المختلفة.

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