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" زعزوع" يدعو السياح الفرنسيين للعودة لزيارة مصر

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" زعزوع" يدعو السياح الفرنسيين للعودة لزيارة مصر " زعزوع" يدعو السياح الفرنسيين للعودة لزيارة مصر

وجه هشام زعزوع وزير السياحة، الدعوة للفرنسيين من راغبى السياحة الثقافية على وجه الخصوص، للعودة لزيارة ، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الفرنسية الوافدة إلى مصر شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة.

وأكد الوزير خلال لقاء تليفزيونى مع قناة Eurosport الفرنسية اليوم، على هامش فعاليات بورصة برلين السياحية، على أهمية السوق الفرنسى، حيث احتل هذا السوق حتى عام 2010 مرتبة متقدمة على قائمة الأسواق السياحية المصدرة لمصر.
> وقدم الوزير شرحاً وافيا للمقومات الطبيعية والتنظيمية التى تجعل من مصر مقصداً عالمياً للسياحة الرياضية بكافة أنواعها "السفارى – التجديف – سباقات الجرى والماراثون – التجديف فى النيل - سباقات السيارات– مسابقات الغوص – مسابقات الجولف".

كما أعلن الوزير، عن تنظيم البطولة الدولية لـSurfing Kite فى "سوما باى" البحر الأحمر، والتى تقام خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2014 بمشاركة نخبة من أبطال هذه الرياضة.

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مصر 365

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