الإخوان يطلقون الخرطوش على قوات الأمن بميدان الألف مسكن

أطلقت قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة، المتمركزة بميدان الألف مسكن، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات الإخوان، التى انطلقت من المطرية وعين شمس والمرج وعزبة النخل.

فيما أطلق عناصر الجماعة الإرهابية الألعاب النارية وأعيرة الخرطوش تجاه قوات الأمن، وأشعلوا النار فى إطارات السيارات الفارغة لتفادى رائحة الغاز.

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