تأجيل اجتماع وزير التعليم العالى واتحاد طلاب مصر للأحد المقبل

قال محمد عزت، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، إن اجتماع الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى باتحاد طلاب مصر برئاسة محمد بدران رئيس الاتحاد، الذى كان مقررا غدا السبت، مع عدد من رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات، تم تأجيله لبعد غد، الأحد.

وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع اللائحة الطلابية الجديدة تمهيدًا لإقرارها وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة ومناقشة آلية الإفراج عن الطلاب الذين لا يزالون محتجزين والذين يبلغ عددهم 1500 طالب على مستوى جامعات مصر، كما يناقش الاجتماع قضية الحرس الجامعى وقانون تنظيم الجامعات.