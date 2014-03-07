أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأجيل اجتماع وزير التعليم العالى واتحاد طلاب مصر للأحد المقبل

Google+ Print
تأجيل اجتماع وزير التعليم العالى واتحاد طلاب مصر للأحد المقبل تأجيل اجتماع وزير التعليم العالى واتحاد طلاب مصر للأحد المقبل

قال محمد عزت، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، إن اجتماع الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى باتحاد طلاب برئاسة محمد بدران رئيس الاتحاد، الذى كان مقررا غدا السبت، مع عدد من رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات، تم تأجيله لبعد غد، الأحد.

وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع اللائحة الطلابية الجديدة تمهيدًا لإقرارها وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة ومناقشة آلية الإفراج عن الطلاب الذين لا يزالون محتجزين والذين يبلغ عددهم 1500 طالب على مستوى جامعات مصر، كما يناقش الاجتماع قضية الحرس الجامعى وقانون تنظيم الجامعات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري