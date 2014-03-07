مخطط تطوير شمال الجيزة: منطقة سكنية على 52 فداناً والتنفيذ خلال عامين

حصلت «المصرى اليوم» على خريطة مخطط مشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، الذي يستهدف إنشاء 3474 وحدة سكنية، و314 محلاً تجارياً، من خلال 178 عمارة، وتقع على مساحة 52 فداناً، لتعويض أصحاب وساكني المباني، التي تعترض تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاع الشمالي، وإنشاء حدائق ومناطق خضراء على مساحة 106 أفدنة.

ويكشف المخطط، أن نصيب أحياء الوراق وجزيرة محمد منها 51 فداناً، بخلاف 40 مدرسة، تقع على مساحة 64 فداناً، لمختلف المراحل العمرية، ومركزين طبيين، ووحدة إسعاف وأخرى صحية، ومستشفى عام، على 7 أفدنة، و5 مراكز شباب، و5 ملاعب، ومدينة رياضية على 34 فداناً، ويضم المخطط، إنشاء مبنى لحي جديد، وسنترال، ووحدة إطفاء، ومركز شرطة، ومجمع خدمات الأسرة والطفل، ودار مناسبات، ومسجد، و4 مراكز ثقافية، ونادي اجتماعي على 10 أفدنة، ليصل إجمالي الاستعمالات الخدمية، المدعومة من الدولة 441 فداناً.

المشروع تضمن تكليف الحكومة الجديدة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بضرورة معالجة المناطق غير المخططة، واقتراح خطط التطوير، وتوفير الخدمات للسكان، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأعدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مقترحاً للاستفادة القصوى من أرض مطار إمبابة، كنقطة انطلاق لتطوير قطاع شمال الجيزة، وإنشاء حدائق عامة، واعتبار المشروع جزءاً من خطة التنمية المتكاملة لشمال الجيزة، ضمن استراتيجية تنمية إقليم القاهرة الكبرى.

وبدأ الجهاز المركزي للتعمير، خطوات تنفيذ مشروع التطوير، الذي يبدأ من القطاع الشمالي للجيزة، في شارع السودان والسكك الحديدية، جنوباً حتى الطريق الدائرى غرباً، وكورنيش النيل شمالاً وشرقاً، بمساحة 3140 فداناً، إضافة إلى مساحة أرض المطار، شاملة الأكاديمية المصرية للطيران، البالغة 209 أفدنة، وصولاً إلى أنسب فكر تخطيطي، من خلال التعامل مع هذا الموقع المتميز؛ كنواة مهمة لتطوير قطاع منطقة الدرَّاسة، اجتماعياً وبيئياً وعمرانياً، من خلال تطوير الشوارع ومحاور الحركة الرئيسية، وفي مقدمتها شارع عبدالمنعم رياض، ومن المنتظر توسعته من 4 أمتار إلى 15، وتطوير شارع المطار، ليصبح بعرض 30 متراً، بدلاً من 15، مع استغلال المتخللات، وتوفير مناطق للخدمات ومساحات خضراء، والعمل على توسعة الطرق، التي سيمر بها خط المترو الثالث، داخل القطاع الشمالي للجيزة، خاصة امتداد شارع الوحدة، واستغلال كورنيش النيل، لإقامة متنزهات، ومشروعات ذات طبيعة خاصة، والاهتمام بجودة الحياة، وتوفير بيئة معيشية أفضل للسكان.

ويستند مخطط شبكات الحركة والطرق، المقترح، على ضرورة تحقيق السيولة المرورية بالقطاع، بعد تنفيذ مشروعات التنمية، وتكوين شبكة حركة تربط بين، القطاع الشمالي، تتناسب مع الكثافات السكانية، وتصلح في أن تكون نواة لشبكة من المحاور الخضراء.

ويعتمد المخطط، على إجراء تعديلات في محاور الطرق بالتوسيع أو الربط بمحاور أخرى، إضافة إلى استحداث محاور مرورية جديدة، تتوافق مع التطوير، إضافة إلى خرائط نزع الملكية اللازمة لتنفيذ المشروع.

ويضم المخطط 70 فداناً، بهدف استغلالها تجارياً، لتغطية جزء من تكلفة المشروع، وتضم المساحة، مباني إدارية وخدمية تجارية، وسينما ومسرح وفنادق 3 و4 نجوم وجراجات.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن المخطط يعيد الروح إلى مناطق المنيرة ومدينتي التحرير والعمال ومطار إمبابة والوراق وبشتيل وجزيرة محمد، التي تقع على مساحة 3140 فداناً، ويقيم فيها 880 ألف نسمة، والانتهاء من مشروع محور عرابي، وإنشاء حديقة 30 يونيو في أرض مطار إمبابة، وأن قرب الانتهاء من المنطقة السكنية، وأن المحافظة ستشرف على تشغيل المشروع وصيانته، وأن مناطق الحدائق والانتظار سيتم تشغيلها بنظام حق الانتفاع.

وأضاف أن اختيار المؤسسات المنفذة للمشروع، والاستشاريين، والإشراف الفني المعاون، واختيار متعاقدي التشغيل، سيجري بشأنها مناقصة عامة، والمحافظة حصلت على تراخيص البناء وموافقة جهات التخطيط، وأن جميع الجهات والوزارات المعنية، وافقت بالإجماع على المشروعات، لما لها من أثر على المواطنين، وأثر بيئي، من خلال زيادة الرقعة الخضراء، بواسطة الحدائق العامة والمتنزهات، وأن مدة التنفيذ لن تزيد على عامين.

وكشف المحافظ عن إنشاء لجنة لتقييم سعر الأراضى، المقرر نزعها للملكية العامة، وستراعي سعر السوق، ولن يتم ظلم أحد على الإطلاق، ونوه إلى أن عدد الوحدات، المقرر إزالتها 1500 وحدة، وسيتم نقل أصحابها إلى عمارات أرض مطار إمبابة، في وحدات تبدأ من 70 إلى 96 متراً، كتعويض عن مساكنهم، قبل إزالتها، لتخصيصها للمنفعة العامة.