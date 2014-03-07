وزير الصحة يتعهد بعدم اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين

أعرب الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، الجمعة، عن تفهمه لمطالب الأطباء التي وصفها بالمشروعة، وقال إنه اتصل بالنقابات الطبية وعقد لقاءات معهم في هذا الخصوص لبحث مطالب جميع أعضاء الفريق الصحي، وأنه يعمل للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، ترضي طموحات الفريق الطبي، وتحقق أهداف الدولة فى تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين.

وأضاف في بيان صحفي، أن الوزارة أعدت خطة طوارئ سيتم تطبيقها لضمان توصيل الخدمات العلاجية للمرضى دون تأثر، لأن هذا هو الهدف الأساسي والمهمة الرئيسية للوزارة، وتتمثل الخطة في وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، إضافة إلى التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى خلال فترة الإضراب وتقديم الخدمة من خلالهم.

ولفت إلى أنه تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ.

في السياق ذاته تتلقى وزارة الصحة والسكان شكاوى المواطنين التي تتعلق بأي قصور في الخدمة الطبية خلال فترة الإضراب وفي الأيام العادية على رقم 137 المجاني ورقم غرفة عمليات الرعاية العاجلة ١٦٤٧٤ ورقم غرفة تلقي المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية.

ووعد الوزير بمنع أي إجراءات تعسفية من قبل الإدارات تجاه من يمارسون حقهم المشروع في الإضراب، كما وعد ببحث جميع الشكاوى وإتخاذ ما يلزم تجاه أى جزاءات تعسفية.