تقارير: ريال مدريد يسعى لضم بوجبا وسط منافسة من سان جيرمان

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب شاب ويضع عينه على الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سينافس الملكي في هذه الصفقة، حيث يرغب هو الآخر في الحصول على خدماته.

وأضافت أن الريال بدأ اتصالاته بالفعل مع بوجبا لاقناعه بالانضمام إلى صفوفه، علما بأن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع نادي السيدة العجوز.

وترى (ماركا) أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، سيلعب دورا هاما في إتمام صفقة بوجبا.

يشار إلى أن بوجبا تألق بشكل لافت مع يوفنتوس، الذي يحتل حاليا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مما دفع عدة أندية أوروبية للتفكير في ضمه.

ومن المعروف أن بوجبا (20 عاما) انضم إلى يوفنتوس في أغسطس من عام 2012 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ووقع على عقد معه لمدة أربعة أعوام.