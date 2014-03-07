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برشلونة يتوصل لاتفاق لضم حارس مونشنجلادباخ

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برشلونة يتوصل لاتفاق لضم حارس مونشنجلادباخ برشلونة يتوصل لاتفاق لضم حارس مونشنجلادباخ

أ ش أ - توصل نادى برشلونة الاسبانى لاتقاق مع نادى بروسيا مونشنجلادباخ لضم حارس مرماه اندر تير شتيجن مقابل 12 مليون يورو بجانب مباريتين وديتين.

ومن المتوقع أن يوقع عقدا مع البلوجرانا يمتد حتى عام 2019 .

كان المدير الرياضى للبارسا اندونى زوبيزاريتا قد توجه لالمانيا عدة مرات فى الاشهر القليلة الماضية لمتابعة الحارس على الطبيعة وقدم الاخير مستوى عالى اقنع حارس المرمى الدولى الاسبانى الاسبق بأنه الحارس المناسب لحراسة عرين برشلونة.

يذكرأن العملاق الكتالونى يبحث من شهور عن حارس على مستوى عالى لخلافة الحارس فيكتور فالديز الذى أعلن الرحيل عن برشلونه مع انتهاء عقده نهاية الموسم الحالى.

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