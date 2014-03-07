الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، و تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويحتمل تشكل بعض الضباب والضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.



> الرياح .. جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 08 - 16 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 14 - 28 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا

> الدنيا.

> أبوظبي 35 19 95 35 .

> دبي 33 20 95 35 .

> الشارقة 33 18 90 30.

> عجمان 33 17 90 30 .

> أم القيوين 33 17 85 25.

> رأس الخيمة 34 17 85 35 .

> الفجيرة 26 20 80 40 .

> العين 34 21 95 25 .

> ليوا 34 17 85 25 .

> الرويس 33 17 85 35 .

> السلع 32 18 85 30.

> دلما 32 18 85 45 .

> طنب الكبرى 30 18 85 45 .

> طنب الصغرى 30 18 85 45 .

> أبوموسى 30 18 85 45.

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