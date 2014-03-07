الفخامة والأناقة في حقائب كروشياني لربيع وصيف 2014

أطلقت علامة "كروشياني" Cruciani مجموعة من حقائب الكتف من جلد التمساح الفاخر والتي تمّ ابتكارها خصيصاً لدى الشرق الاوسط. وبالاضافة إلى جلد التمساح، صنعت الحقائب الأنيقة من جلود النعامة والسافيانو بأحجام "ملكية" وكذلك حقائب اليد الصغيرة والمحافظ. وتظهر تفاصيل من النحاس المذهّب على حقيبة الكتف، ما يضفي على الاكسسوارات لمسة اضافية من الأناقة. وتضم الألوان مجموعة قوس القزح برمتّه: البني وأخضر الغابات والبرتقالي والأحمر والأزرق الصيني والوردي والفوشيا وأيضا البنفسجي والرصاصي الداكن والبيج والكريم والأسود.