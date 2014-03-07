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هل تُعجبك إطلالات علا الفارس؟

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هل تُعجبك إطلالات علا الفارس؟ هل تُعجبك إطلالات علا الفارس؟

علا الفارس، إعلامية أردنية من أصل فلسطيني، تبلغ من العمر 29 عاماً. وهي تتمتع بحضور لافت، سواء في ما يتعلق بإطلالاتها التجميلية وتسريحات شعرها، أو في أزيائها التي تختارها. كما أنها من الشخصيات اللواتي يحصدن تفاعلاً من القراء على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، يعبّر عن الإعجاب والتقدير.
ولعُلى أذواق متنوّعة ومختلفة في الأزياء، لا تسمح لنا بتحديد النمط المفضّل لديها. فهي تطل بالعباءات والقفاطين، كما تختار الفساتين البرّاقة في مناسباتها الهامة، بالإضافة الى إطلالاتها العفوية التي تلائم شخصيتها وسنّها. ولكن، بمختلف الأحوال، تكون النتيجة إطلالة تعجب جمهورها الكبير.
إليك صوراً من إطلالات علا الفارس، أيها تفضلين؟

 

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سيدتي