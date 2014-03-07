استمتعي بلعبة الأناقة

للعبة الأناقة أصول تتقنها بعض النساء أكثر من سواهن... ونكشف لك فيما يلي عن بعض قواعدها للموسم الجديد...
فكرة وتنسيق: نايلة عون.
تصوير: كارلوس عون.
الأزياء متوفرة في محلات: Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- بنطلون مطبع من Gucci. سعره 1350$.
- توب باللون الأحمر من Stella McCartney. سعرها 645$.
- حقيبة باللون الأحمر الداكن من Burberry. سعرها 1780$.
- نظارات شمسية من Céline. سعرها 400$.
الصورة رقم 2:
- بنطلون باللون الأزرق من Gucci. سعره 1350$.
- توب مزينة بالترتر من Parosh. سعرها 785$.
- حذاء رياضي من New Balance. سعره 85$.
الصورة رقم 3:
- توب باللون الأبيض. سعرها 245$.
- شورت باللون الكحلي. سعره 200$.
الإثنان من Parosh.
- وشاح مطبع من Marc by Marc Jacobs. سعره 160$.
- جاكيت من Lil Pour L’autre. سعرها 920$.
الصورة رقم 4:
- من Parosh تونيك سعرها 280$ وبنطلون سعره 325$ وعقد ملون سعره 435$.
- نظارات شمسية من Celine. سعرها 400$.
الصورة رقم 5:
- من Stella McCartney توب باللون الأبيض. سعرها 895$. وبنطلون باللون الكحلي. سعره 615$.
- عقد من MM Margiela. سعره 565$.
- من Balenciaga: حقيبة باللون الأبيض. سعرها 1485$. وسوار سعره 230$.
- نظارات شمسية من Gucci. سعرها 360$.
الصورة رقم 6:
- من Alice + Olivia: توب باللون الأبيض. سعرها 295$.
- بنطلون مخطط سعره 685$ وبلايزر باللون الأسود سعرها 550$.
- حذاء باللون الأحمر من Melissa. سعره 113$.
- نظارات شمسية من Marc Jacobs. سعرها 400$.
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