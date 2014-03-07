استمتعي بلعبة الأناقة

للعبة الأناقة أصول تتقنها بعض النساء أكثر من سواهن... ونكشف لك فيما يلي عن بعض قواعدها للموسم الجديد...

فكرة وتنسيق: نايلة عون.

تصوير: كارلوس عون.

الأزياء متوفرة في محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- بنطلون مطبع من Gucci. سعره 1350$.

- توب باللون الأحمر من Stella McCartney. سعرها 645$.

- حقيبة باللون الأحمر الداكن من Burberry. سعرها 1780$.

- نظارات شمسية من Céline. سعرها 400$.

الصورة رقم 2:

- بنطلون باللون الأزرق من Gucci. سعره 1350$.

- توب مزينة بالترتر من Parosh. سعرها 785$.

- حذاء رياضي من New Balance. سعره 85$.

الصورة رقم 3:

- توب باللون الأبيض. سعرها 245$.

- شورت باللون الكحلي. سعره 200$.

الإثنان من Parosh.

- وشاح مطبع من Marc by Marc Jacobs. سعره 160$.

- جاكيت من Lil Pour L’autre. سعرها 920$.

الصورة رقم 4:

- من Parosh تونيك سعرها 280$ وبنطلون سعره 325$ وعقد ملون سعره 435$.

- نظارات شمسية من Celine. سعرها 400$.

الصورة رقم 5:

- من Stella McCartney توب باللون الأبيض. سعرها 895$. وبنطلون باللون الكحلي. سعره 615$.

- عقد من MM Margiela. سعره 565$.

- من Balenciaga: حقيبة باللون الأبيض. سعرها 1485$. وسوار سعره 230$.

- نظارات شمسية من Gucci. سعرها 360$.

الصورة رقم 6:

- من Alice + Olivia: توب باللون الأبيض. سعرها 295$.

- بنطلون مخطط سعره 685$ وبلايزر باللون الأسود سعرها 550$.

- حذاء باللون الأحمر من Melissa. سعره 113$.

- نظارات شمسية من Marc Jacobs. سعرها 400$.

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