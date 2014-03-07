تخلّصي من تشققات قدميك في المنزل

تواجه السيّدات مشكلة على مستوى القدمين، قد تكون عامة، تتمثّل في فطريات الأقدام والأظافر، ما يؤثر في مظهر القدمين ويُسبّب حالاً من الإحراج الشديد، في الوقت الذي تستطيع فيه المرأة أن تجدّ الحلول الناجعة لهذه المشكلة بتكلفة زهيدة.

يُعتبر الخلّ من الوسائل الفعّالة في العناية بالقدمين والتخلص من العديد من مشاكلهما، مثل فطريات الأظافر، وجفاف الأقدام، وتشققات الكعبين، والرائحة الكريهة.

وللمحافظة على صحّة قدميكِ وجمالهما، نقدم إليكِ سيدتي بعض الوصفات الطبيعيَّة والبسيطة، التي عمادها استخدام الخلّ لمعالجة مشاكل القدمين ولمنحهما مظهراً جذاباً، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل.

1- الأقدام المتعبة:

بعد يوم طويل من العمل، قد تشعرين بآلام في قدميكِ. يمكنك التخلص من تلك الآلام بنقع قدميك في ماء دافئ ممزوج بـ1/4 كوب من الخلّ و1/2 كوب من الملح الإنجليزي (يمكن الاستعاضة عنه بملح الطعام) لمدَّة نصف ساعة.

2ـ التخلص من رائحة الأقدام:

للتخلص من رائحة الأقدام، أضيفي كوباً من الخلّ الأبيض أو خلّ التفاح إلى لترين من الماء الدافئ وقطرات من زيت الزعتر، ثمّ انقعي قدميك في هذا المزيج لمدَّة 20 دقيقة.

يعمل زيت الزعتر كمطهّر طبيعي، كما أنَّه يُكسب القدمين رائحة مميزة.

3 ـ فطريات الأظافر:

لعلاج فطريّات الأظافر وفطريات القدم، التي قد تسبّب الشعور بالضيق، وتضفي على القدمين مظهراً غير جذاب، تُنقع الأقدام في كميّة من الماء الدافئ الممزوج بكوب من الخلّ الأبيض أو خلّ التفاح، إضافة إلى كوب من "الكحول" لمدَّة 15 دقيقة. يمكن وضع قطنة مبلّلة بشيء من هذا المزيج بين الأصابع، إذا كانت القدمان مصابتين بفطريات القدم.

4 ـ الكاللو والجلد الميت:

يمكنكِ التخلص من الكاللو (مسمار اللحم) وإزالة الجلد الميت من الأقدام باستخدام الخلّ الذي يتكوّن من حمض الأسيتيك الذي له تأثير مقشّر. ضعي قطعة من القطن المبلل بالخلّ على المنطقة المصابة بالكاللو، وثبّتيها بشريط لاصق، واتركيها طوال الليل، ثم افركي القدم والأصابع باستخدام الحجر الطبي لإزالة بقايا الجلد الميت.

5 ـ تشققات الكعبين وجفاف القدمين:

انقعي قدميك في لترين من الماء الدافئ، بعد إضافة كوب من خلّ التفاح إلى الكمية و1/2 كوب من صودا الخبز لمدَّة 1/2 ساعة. جفّفي قدميكِ جيداً، ثمّ ضعي مرطِّباً، وارتدي جوارب قطنيّة، وستلاحظين اختفاء التشققات نهائياً.

حمّام الماء الدافئ لتطرية الجلد

كلّ ما عليك فعله هو أن تضعي قدميك في وعاء مملوء بالماء الدافئ بشرط أن يغمر الماء الكعبين تماماً. ويا حبّذا لو تضيفي إلى الماء بعض الأعشاب، مثل النعناع والزعتر والورد البلديّ أو قطرات من زيت اللافندر، ثمّ قومي بتدليك الكعبين ابتداءً من الأصابع وحتى نهاية الكعبين.

وإن كنت تريدين التخلص من أيّ جلد ميت موجود، فافركي بحجر الصوان جلد الكعبين، فباستطاعته أيضاً أن يقضي على المناطق الخشنة التي قد تكون موجودة على الكعبين.

وبعد الانتهاء، يجب أن تدهني منطقة الكعبين بزيت عطريّ طبيعيّ مثل زيت اللافندر أو الزيتون أو البابونج أو أيّ كريم مرطِّب خاصّ بالكعبين.

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