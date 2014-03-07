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مصادر إعلامية أوكرانية : “موسكو” قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع “كييف”

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مصادر إعلامية أوكرانية : “موسكو” قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع “كييف” مصادر إعلامية أوكرانية : “موسكو” قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع “كييف”

ذكرت مصادر إعلامية أوكرانية أن روسيا قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع كييف ، على خلفية أزمة شبه جزيرة القرم التي تفجرت مؤخرًا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك ، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا ، لكن يتعين على موسكو أولا سحب قواتها والالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف دعمها “للانفصاليين والإرهابيين” .

وقال ياتسينيوك إنه طلب إجراء مكالمة هاتفية ثانية مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

وأضاف ياتسينيوك أنه فد تم إعلان الاستعداد لإجراء محادثات مع الروسية، واستعرض عددًا من الشروط بما في ذلك سحب القوات و”وقف دعم الانفصاليين والإرهابيين في القرم”.

وتولت القيادة الموالية لموسكو في القرم السلطة عندما سيطرت القوات الروسية على المنطقة الأسبوع الماضي، وأعلنت أمس أن برلمانها صوت لصالح الانضمام لروسيا على الفور، وإجراء استفتاء شعبي يوم 16 مارس الجاري لتحديد مستقبل المنطقة.
> أ ش أ

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