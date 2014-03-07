ضبط 12 إخوانيا حاولوا حرق سيارة ضابط شرطة ومخزن سيارات مديرية أمن المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية القبض على 12 من عناصر الإخوان حال شروعهم فى إضرام النيران بسيارة ضابط شرطة و مخزن إيواء سيارات المديرية.

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بالمديرية بالإشتراك مع مباحث مركز شبين الكوم وإدارة الأمن الوطنى بالمنوفية اعتزام بعض العناصر الإخوانية القيام بأعمال تخريبية وإحراق سيارات الشرطة و مخزن إيواء سيارات المديرية، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

تم على الفور تكثيف الجهود و إعداد الأكمنة اللازمة ، حيث تمكنت إحداها من ضبط كلٍ من محمد . أ. ع , سن 20 , طالب. محمود . م . م ” , سن 20 , طالب . عبدالله . م . ر ” , سن 20 , طالب , ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا , وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم . مؤمن . م . م ” , سن 20 , طالب , ومقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء , من ضمن المتهمين بإضرام النيران بسيارة الشرطة رقم 5373 ب 12 .. وبحوزته على هاتفه المحمول رسائل لتجميع المتظاهرين ومواعيد التظاهرات , والدعوة لإشعال النار بمخزن إيواء سيارات المديرية . سعد . إ . م ” , سن 20 , طالب . مصطفى . س . م ” , سن 20 , طالب , والمقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم . وذلك أثناء محاولتهم إضرام النيران بسيارة السيد المقدم / يوسف سعيد فخير بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء … وبحوزتهم ”2″ زجاجة مولوتوف , “4″ جركن بنزين , “2″ دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتم.. إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإنتمائهم للإخوان ، وتمكن كمين آخر من ضبط السيارة رقم م س أ 1652 مصر أثناء تواجدها بشارع الأستاد بدائرة مركز شرطة شبين الكوم , والذى حاول قائدها الفرار .. حيث تم ضبطها ومستقليها وهم كلٍ من ”عبدالرحمن . ص . م ” , سن 20 , طالب , ومقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم , ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم (708 /2014) جنح قسم شبين الكوم … وبحوزته كاميرا ديجيتال . يوسف . أ . ح ” , سن 16 , طالب . شقيقه “عبدالرحمن . أ . ح ” , سن 20 , طالب , والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4069/2013 إدارة قسم شرطة شبين الكوم . أحمد . هـ . ف ” , سن 15 , طالب . أحمد . ع . س ” , سن 20 , طالب . محمد . ط . ف ” , سن 20 , طالب , وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإنتمائهم للإخوان , وإشتراكهم فى مساعدة المجموعة الأولى على الهرب عقب إرتكابهم وقائع إضرام النيران بسيارة ضابط الشرطة المشار إليها و مخزن سيارات المديرية , وقيام الأول بتصوير تلك الوقائع بالكاميرا حوزته , وبثها على الصفحات الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى , والقنوات الفضائية .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة , والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق…والتى قررت حبس المتهمين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق .