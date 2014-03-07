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بابا الفاتيكان يلغي زيارته إلى إسرائيل حال عدم ترتيبها من موظفي الخارجية

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بابا الفاتيكان يلغي زيارته إلى إسرائيل حال عدم ترتيبها من موظفي الخارجية بابا الفاتيكان يلغي زيارته إلى إسرائيل حال عدم ترتيبها من موظفي الخارجية

قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية أن سفير الفاتيكان لدى تل أبيب، أبلغ الخارجية الإسرائيلية، أن بابا الفاتيكان سيلغى زيارته إلى إسرائيل فى حال عدم الترتيب لها من قبل موظفى الخارجية.

وأشارت الصحيفة اليوم إلى أن موظفى وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنوا عن ارتباك فى العمل بعد فشل المفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية حول رفع أجورهم، وأبلغوا سفير الفاتيكان بأنهم لن يعملوا على ترتيب زيارة البابا المقررة يومى 25-26 من شهر مايو المقبل، كما لن يستقبلوا بعثة الفاتيكان التى ستصل تل أبيب لتنسيق الزيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفير الفاتيكان، أخبر مديرة البروتوكول فى الخارجية الإسرائيلية، أنه إذا لم يتم ترتيب الزيارة مسبقا، فإن البابا سيلغى زيارته، رغم أنها الأولى له للخارج منذ تسلمه منصبه.

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