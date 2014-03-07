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دريد لحام بديلاً لسلوم حدّاد

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دريد لحام بديلاً لسلوم حدّاد دريد لحام بديلاً لسلوم حدّاد

انضمّ الفنّان السّوري دريد لحّام لأسرة مسلسل "بواب الرّيح" بشخصيّة "يوسف النّحاس" كبديلاً للفنّان سلّوم حدّاد الذي عُرض عليه الّدور في وقت سابق لكنّه اعتذر عنه.
ويعود سبب اعتذار حدّاد الذّي كان مرشّحاً لتجسيد شخصيّة "يوسف النّحاس" لانضمامه لمسلسل "الأخوة" الذّي يجري تصويره في أبو ظبي حاليّاً.
"بواب الرّيح"، عن نص الكاتب السّوري خلدون قتلان، ومن إخراج المثنّى صبح، فيما تتولى إنتاجه شركة "سما الفن" للإنتاج الفني في سوريا، ويتحدّث العمل عن الفتنة التي حدثت عام 1860 في جبل لبنان ودمشق.

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