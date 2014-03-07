13 ألف مدرسة تبدأ الدراسة السبت.. ودوريات أمنية على مدار الساعة

تبدأ السبت الدراسة في ١٢ ألفًا و٦٤٤ مدرسة على مستوى الجمهورية من أصل ٤٨ ألفًا و٣٤٠ مدرسة، على أن تعمل جميع المدارس في جميع المحافظات بكامل طاقتها، الأحد، وذلك نظرًا لأن أغلب المحافظات تأخذ إجازة السبت.

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، موضحًا أنه تم توزيع جميع القيادات بالوزارة على المحافظات، وذلك لمتابعة سير اليوم الدراسي.

وأعلن «أبو النصر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيقوم بعمل زيارات مفاجئة للمدارس بمحافظات مختلفة للوقوف على طبيعة الدراسة ومستوى الطلاب ومدى انضباط المعلمين.

وطمأن الوزير أولياء الأمور بأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الطلاب قبل وخلال وبعد انتهاء اليوم الدراسي، موضحًا أنه سيكون هناك فرق لتمشيط المناطق الموجود بها المدارس تعمل على مدار الساعة.

من جانبه، صرح أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأمن، بأنه تم إنشاء غرفة عمليات بديوان عام الوزارة يوجد من ضمن تشكيلها ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية، ممثل الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة وأعضاء قطاع التعليم العام «الثانوي - الأساسي» وجهاز التفتيش والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي والأبنية التعليمية والإدارة المركزية للأمن.

أكد «خضر» أن هذه الغرفة أنشئت للتعامل الفوري والمباشر مع جميع الحالات الطارئة التي من شأنها التأثير على انتظام سير العملية التعليمية أو أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض الوبائية المعدية، فضلًا عن التنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإشغالات بمحيط المدارس والمنشآت التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الباعة الجائلين والمواقف العشوائية.