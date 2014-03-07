عودة الصراع بين تامر وحماقي

يبدو أن الصراع بين تامر حسني ومحمد حماقي لم ينتهِ كما تصوّر البعض، بل كان كل منهما يعيش هدنة من المعركة التي اشتعلت بينهما منذ سنوات ولم تنتهِ حتى الآن.

الصمت الذي ساد بين الفنانين لمدة عام تقريباً، جعل البعض يتصوّر أن حالة من السلام النفسي عادت لتسود علاقتهما، لكنّ شيئاً من هذا لم يحدث.

فقد عاد الصراع مجدداً بمجرد عودة طرفيه إلى الساحة الفنية وبنفس الوتيرة.

في البداية، كانت عودة تامر حسني من خلال برنامج «قصة صعود» الذي يتحدث فيه عن قصة حياته ويظهر فيه عدد كبير من الفنانين أشهرهم محمد منير. وهو البرنامج الذي تم عرضه على قناة «أم بي سي مصر». بعدها بأيام، نجح حماقي في التعاقد مع قناة «الحياة» على تقديم برنامج مشابه يحكي خلاله قصة حياته أيضاً، على أن يتبع فيه نفس أسلوب تامر حسني وهو استضافة عدد من الفنانين ليتحدثوا عن حماقي ومشواره.

ومن النجوم الذين اتفق معهم حماقي على الظهور الموزع طارق مدكور مكتشف حماقي وكذلك غادة عادل ومحمد فؤاد الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على الظهور في الحلقات. فيما كان اختيار حماقي لمحمد منير بالظهور معه في حلقة خاصة هو المفاجأة، لاسيما أن اختياره جاء مماثلاً لاختيار تامر. من جانبه، لم يعلن منير موافقته النهائية على العرض، خصوصاً أنه ظهر من قبل في برنامج مشابه. وقد علمت «سيدتي نت» أن الاتفاق مع حماقي جاء في نفس توقيت اتفاق «أم بي سي مصر» مع تامر، إلا أن تامر سارع بالتعاقد وعرض البرنامج ليبدو أن حماقي هو من قام بتقليده في الفكرة. وعلى الجانب الآخر، علمت «سيدتي نت» أن الصراع بينهما بدأ مجدداً على أغاني الألبوم الجديد حيث يتنافس كل منهما على التعاون مع نفس الشعراء والملحنين.

فبمجرد أن يعلم أحدهما أن الآخر بدأ في التجهيز لأغنية جديدة مع أحد الشعراء والملحنين، يسارع للتعاقد معه على أغنية بديلة. الأمر الذي تسبب في تعطيل ألبومي كليهما كل هذه الفترة فيما انتهى عدد آخر من المطربين من ألبوماتهم خلال نفس الفترة، ومنهم: بهاء سلطان ودياب وساموزين وهيثم شاكر بينما مازال كل من تامر وحماقي حبيسي صراعهما القديم.

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