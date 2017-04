مقدمة the voice إيميه صياح:أفرح بغزل لجنة التحكيم

مقدمة برنامج "the voice" إيميه صياح الآتية من تجربة في التمثيل لها وزنها، أشرقت على مسرح "ذا فويس" نوراً وحيوية، فاستطاعت أن تنال محبّة وإعجاب الجمهور ولجنة التحكيم، منذ البرايم الأول من العرض المباشر للبرنامج، لا بل انتظر الجميع إطلالتها على أحرّ من الجمر، وفي أذهان الجميع سيل من المقارنات بينها وبين العديدات، لتأتي النتيجة لصالح إيميه بالتأكيد، إذ سحرت كاظم الساهر باسمها الذي بدا غير مألوف بالنسبة إليه، في الوقت الذي أغدق عليها الفنان عاصي الحلاني غزلاً، كان كفيلاً بإغراقها في الخجل حينها. لكن إيميه الخجولة بطبعها ترى أن الغزل لا يشكو من شيء ويُفرحها، وفق اعترافاتها في حديثها إلينا، خصوصاً إذا أتى من نجوم ذوي أحجام هائلة.

عن سرّ الإجماع المنقطع النظير الذي حققته إيميه في "the voice" ودخولها إلى قلوب الكثير من العرب، وعمّا إذا كانت تفضّل التمثيل أم التقديم أكثر كان معها هذا اللقاء الصريح والعفوي:

هل كنت تتابعين "ذا فويس" في موسمه الأول؟

بالطبع، تابعته في موسمه الأول، كما سبق لي وتابعت "ذا فويس" بنسخته الأجنبية، وأنا من الذين يجدون أن فكرة البرنامج مميّزة جداً ولا تشبه أيّ فكرة برنامج آخر.

هل تخيّلت في يوم من الأيام أن تكوني أنت المذيعة في "the voice"؟

عندما كنت أشاهد "the voice"، لم أضع في رأسي فكرة أنّ إيميه تريد تقديم "the voice"، إنما كانت تستهويني هكذا برامج وتعجبني.

قوتي تأتيني من الجمهور

من أكثر الداعمين لك قبل صعودك المسرح؟

فريق العمل كله دعمني، وقبل ساعة من البثّ المباشر بدأ قلبي يخفق. ولكن عندما صعدت المسرح أول مرّة لإجراء اختبار ما قبل البثّ المباشر، استمددت قوتي من الحاضرين، وذهب القلق والضغط الذي كنت أشعر به.

وبصراحة، كنت أعتقد أنني سأخاف كثيراً، لكنني بيني وبين نفسي اتكلت على الله، وقلت: "أنا عملت اللي عليّ والباقي عليك".

الأكثرية أجمعت على إطلالتك وأدائك، وبأنك أفضل من قدّم "ذا فويس"؟

كلّ شخص له طريقته وشخصيته وكلماته، وما يميّزه عن غيره، ولا أحبّ أن يكون هناك مقارنة. فلكلّ شخص شخصيّته.

أنا خجولة بطبعي

هل يحرجك الغزل من قبل لجنة التحكيم؟

أنا بطبعي خجولة، إنما كانوا يفرحونني بكلماتهم.

(نقاطعها) جعلت الفنان كاظم الساهر يتكلم ويتغزّل بك

(تبتسم) يفرحني هذا الكلام من نجوم كبار مثلهم، وشيء جميل جداً.

بصراحة، من أكثر شخص من المدربين تحبّه إيميه على الصعيد الشخصي؟

لا أخفي عليك، أنا أحبّ الأربعة؛ وكلّ واحد له جمهوره وشخصيّته، وهذا ظاهر في البرنامج على الصعيد الشخصي، فلا فرق عندي بين الأربعة.

هل هم لجنة متجانسة؟

هم مدرّبون "بيعقّدوا" (مبهرين) وخصائصهم تتكامل. هم "جميلون سوا".

أحبّ المفاجآت

هل كنت في الإطلالة الثانية من العروض المباشرة مرتاحة أكثر؟

من الطبيعي أن أكون في العرض الثاني قد بدأت أعلم ما ينتظرني، مع أنني أحبّ عنصر المفاجآت، وأحبّ المواقف العفويّة والقصص التي لا تكون في الحسبان. وبما أنّ طبيعة البرنامج تتطلّب تمرير بعض المواقف الطريفة، فلا أتردّد في ذلك. كذلك نضطر في بعض الأحيان إلى أن نكون جديين، لاسيما خلال إعلان النتيجة ومعرفة اسم الذي سيغادر من المواهب.

أين تجد إيميه نفسها أكثر في التقديم أو التمثيل؟

أحبّ المجالين، وأرى نفسي في الفرصة الأفضل؛ فإن كانت فرصة التقديم مهمّة، فسأقدّم لها وتقدّم لي، وسأخوضها. وإذا كانت فرصة التمثيل تحمل لي تحدّياً جديداً فلمَ لا، ومع تجربة "وأشرقت الشمس" اكتشفت كم أحبّ التمثيل. لقد كان حبّ التمثيل نائماً في داخلي، فأنا مع التجربة الأحلى والفرصة الأحلى.

نحن فريق عمل منسجم

هل من انسجام بينك وبين محمد كريم ونادين ويلسون نجيم؟

كنت ونادين سويّاً أيام الجامعة. لكن كلّ واحدة ذهبت في طريقها، وكنا نلتقي قليلاً. كان جميلاً بعد أن التقينا في "ذا فويس" أن نصبح مقرّبتين، فنادين شخصيتها قريبة واجتماعية، خصوصاً مع المواهب.

أما محمد فلم أكن أعرفه شخصياً من قبل، وكان هناك انسجام. لكن كلّ واحد يملك شخصيّته التي تميّزه عن غيره، وكلّ واحد آتٍ من خلفيّة معيّنة، ويبقى الانسجام موجود بيننا جميعاً. وأشكر الله على هذا الأمر من أجل إنجاح العمل.

هل تشاهدين نفسك مرة أخرى بعد عرض الحلقة، وتنتقدين نفسك؟

أنا شخص، ومنذ دخولي عالم الإعلام والتمثيل، كنت أعيد كلّ حلقة أكثر من مرّة، لأراقب نفسي أين أخفقت، ولأحسّن نفسي. وأنا أستمع لآراء الناس من حولي، خصوصاً الذين أثق بهم، فذلك أمر ضروري، وأنا شخص يتقبّل النقد البنّاء، وكلّي قناعة أنني لن أكون الآن ولا بعد أربعين عاماً في حالة من الكمال، لأنّ الشخص يبقى بحاجة إلى التطور والتمرّس في عمله.

وتابعت: كنت قاسية على نفسي، وفي مكان معيّن يمكن أن أفرح بنفسي. لكنني الآن، بتّ أقلّ قساوة، وهذا ما جعلني أتقدّم أكثر.

تتميزين بوجه طفولي، يختلف عن باقي مقدّمات البرامج؟ فهل ستحافظين على جمالك، ولن تقتربي من عمليات التجميل؟

(تضحك) أفرح بهذا الأمر. وأنا مرتاحة مع نفسي جداً ومقتنعة بحالي. وأشكر الله على كلّ شيء.

أنا في استفتاء مع "أم بي سي"

هل وقعت عقداً مفتوحاً مع "أم بي سي"؟

لا أريد تسميته هكذا، فأنا أعمل لديهم وأقدّم برنامجاً معهم، وهو بمثابة استفتاء.

أخيراً، من يهتم بثيابك وبلوك إيميه؟

أحاول أن لا أبتعد عمّا يُشبهني، وآخذ من الموضة ما يُناسبني، وآراء الناس والمسؤولين عن هذه الأمور، كونني أطلّ على جمهور عريق يترقب ما الذي سأرتديه. لكن الواجب أن أكون مرتاحة بالطريقة التي أظهر بها.

