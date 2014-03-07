أوبرا تستجيب لتغريدة إحدى المعجبات وترسل لها فستانها

غرّدت إحدى معجبات Oprah Winfrey على صفحتها في موقع "تويتر" طالبة منها الحصول على فستانها، ما جعل الإعلامية تستجيب لطلب الفتاة، فتقوم بإرسال الفستان إلى المعجبة.

وحسب ما جاء على أحد المواقع الإلكترونية الأمريكيّة، فإنّ معجبة تُدعى Brandi رأت صورة Oprah على غلاف إحدى المجلّات وهي ترتدي فستاناً أبيض وعليه ريش، فغرّدت على صفحة الإعلامية بالقول : "Oprah أنت تبدين جميلة على غلاف المجلة"، وأضافت مازحةً: "هل أستطيع الحصول على فستانك؟ فأنا أعرف أنك لن ترتديه مجدّداً".

وفي نفس اليوم، ردّت Oprah، المرأة الأكثر تأثيراً في العالم، بتغريدة على معجبتها بالقول : "أنت محقة، لن أرتديه مجدداً، تواصلي مع مساعدتي وأريها التغريدة".

وفعلاً، حصلت Brandi على الفستان فردّت بتغريدة، تشكر فيها Oprah وتُبدي رأيها بالفستان، مشيرةً إلى أنها سترتديه يوم زفافها بعد أن تجد العريس.

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