أرسنال يطلب 600 ألف استرليني كتعويض من الاتحاد الإنجليزى عن إصابة ويلشير

يعتزم نادى أرسنال أن يطلب تعويضًا كبيرًا تصل قيمته إلى 600 ألف جنيه استرلينى من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بعد أن أصيب لاعبه جاك ويلشير أثناء لعبه دوليًا مع منتخب إنجلترا .

وكشفت الفحوص الطبية التى أجريت أمس الخميس لويلشير أن الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب الأسود الثلاثة فى مباراة الدنمارك الودية سوف تبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع .

وذكرت صحيفة ” صن” البريطانية أن المسئولين فى أرسنال يرغبون فى الحصول على تعويض كبير عن فقدان لاعبهم الشاب بسبب هذه الإصابة التى قد تؤدى بصورة فعلية إلى غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم إذا لم يستجب للعلاج بالصورة المتوقعة .

وتجدر الإشارة إلى أن العادة جرت على أن يقوم الاتحاد الإنجليزى بالفعل بدفع تعويضات للأندية عن الإصابات التى تلحق بلاعبيها أثناء المباريات الدولية غير أن وضع ويلشير وإصابته بعد اصطدامه فى مباراة الدنمارك بزميله دانييل أجر لاعب نادى ليفربول يعنى أن حصول المدفعجية على التعويض المطلوب لن يكون أمرًا مضمونًا تمامًا .

أ ش أ