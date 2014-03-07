أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج ملون على عيون عارضات باريس

Google+ Print
مكياج ملون على عيون عارضات باريس مكياج ملون على عيون عارضات باريس

انتهى العرض العالمي للأزياء الذي انطلق منذ أسبوع في باريس لتقديم أجمل صيحات الموضة للشعر والمكياج لخريف وشتاء 2014- 2015. وعلى ما يبدو، فإن الشتاء المقبل سيحمل في طيّاته الكثير من الألوان الزاهية، بعكس ما هو متعارف عليه؛ والدليل أننا شهدنا الألوان الزهرية والبرتقالية والبنفسجية على العارضات...
وبشكل عام، فقد سيطرت الألوان المميّزة على العروض، خصوصاً عروض شانيل وديور. وقد تميّز ديور بتقديمه في خطوطه الألوان اللامعة والراقيّة.
كذلك لم تستغني العروض عن الظلال الدخانيّة ـ البرونزيّة مع الأي لاينر، خصوصاً المحدّد منها عن طريق الخيط ـ هذا ما ستلاحظينه في الصور.
أما عن موضة الشعر، فمن الطبيعي أن تكون التسريحات من صلب الواقع وتكون اقرب إلى التنفيذ في ظلّ الانشغالات الزائدة. هنا، نلاحظ الشعر المنسدل والكعكة والضفائر.
شاهدي الصور، وشاركينا رأيك في الموضة التي نالت إعجابك أكثر.

تابعي هنا:

Close up النجمات يفضح عيوبهن الجماليّة!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه