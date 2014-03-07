مكياج ملون على عيون عارضات باريس

انتهى العرض العالمي للأزياء الذي انطلق منذ أسبوع في باريس لتقديم أجمل صيحات الموضة للشعر والمكياج لخريف وشتاء 2014- 2015. وعلى ما يبدو، فإن الشتاء المقبل سيحمل في طيّاته الكثير من الألوان الزاهية، بعكس ما هو متعارف عليه؛ والدليل أننا شهدنا الألوان الزهرية والبرتقالية والبنفسجية على عيون العارضات...

وبشكل عام، فقد سيطرت الألوان المميّزة على العروض، خصوصاً عروض شانيل وديور. وقد تميّز ديور بتقديمه في خطوطه الألوان اللامعة والراقيّة.

كذلك لم تستغني العروض عن الظلال الدخانيّة ـ البرونزيّة مع الأي لاينر، خصوصاً المحدّد منها عن طريق الخيط ـ هذا ما ستلاحظينه في الصور.

أما عن موضة الشعر، فمن الطبيعي أن تكون التسريحات من صلب الواقع وتكون اقرب إلى التنفيذ في ظلّ الانشغالات الزائدة. هنا، نلاحظ الشعر المنسدل والكعكة والضفائر.

شاهدي الصور، وشاركينا رأيك في الموضة التي نالت إعجابك أكثر.

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