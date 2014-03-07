مكافأة مالية لعضوة مكتب المتابعة بالإسماعيلية لحلها مشكلة “شامبليون”

أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، تعليماته بصرف مكافأة مالية لعضوة مكتب المتابعة هبة محمد ربيع، تقديراً وتشجيعاً لجهودها المتميزة فى حل مشكلة ميدان شامبليون.

وميدان شامبليون هو أحد الميادين الشهيرة بوسط مدينة الإسماعيلية، حيث ترددت شكاوى من المواطنيين من سوء وتردى مستوى النظافة بالميدان، علاوة على انتشار الباعة الجائلين ووجود عمود إنارة مخلوع وملقى على الأرض وخروج أسلاك الكهرباء بكثافة تشكل خطورة على حياة الأطفال وألعاب الأطفال المكسرة وامتلاء النافورة التى تقع فى وسط الميدان بالقاذورات.

وبناءً على تكليف هبة محمد ربيع الموظفة بمكتب متابعة محافظ الإسماعيلية بسرعة التحرك إلى الميدان وإعداد تقرير تفصيلى مصور عن حالة الميدان وعرضه على المحافظ الذى أصدر تعليمات فورية الى السيد رئيس المركز والمدينة وتم الدفع بفريق عمل من العاملين بحى أول واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لرفع كافة الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين وعمل الصيانة اللازمة للنافورة ورفع كافة القمة والمخلفات وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة والكهرباء لتعود للميدان صورته المشرقة وتم عمل اللازم.