القبض على 4 من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بالبحر الأحمر

تمكنت حملة أمنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمشاركة جهازى الأمن العام والأمن الوطنى ، بمحافظة البحر الأحمر من إلقاء القبض على 4 من المنتمين لجماعة الإخوان والذين يحرضون على التظاهر وإثارة الفتنة والعنف بين المواطنين.

> والمقبوض عليهم هم ” محمد . ع ” مهندس، سبق تم إعتقاله من قبل ، ” أحمد . س” مهندس ورئيس لجنة زكاة ، و” محمد . ف ” مهندس بمجلس مدينة القصير ، و” حسين . ب” إمام مسجد بمدينة القصير .