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القبض على 4 من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بالبحر الأحمر

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القبض على 4 من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بالبحر الأحمر القبض على 4 من الإخوان بتهمة التحريض على العنف بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية

تمكنت حملة أمنية  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمشاركة جهازى الأمن العام والأمن الوطنى ، بمحافظة البحر الأحمر من إلقاء القبض على 4 من المنتمين لجماعة الإخوان والذين يحرضون على التظاهر وإثارة الفتنة والعنف بين المواطنين. 
> والمقبوض عليهم هم ” محمد . ع ” مهندس، سبق تم إعتقاله من قبل ، ” أحمد . س” مهندس ورئيس لجنة زكاة ، و” محمد . ف ” مهندس بمجلس مدينة القصير ، و” حسين . ب” إمام مسجد بمدينة القصير .

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