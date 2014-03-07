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عمرو موسى يصل بيروت للمشاركة في ملتقى لبنان الاقتصادي

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عمرو موسى يصل بيروت للمشاركة في ملتقى لبنان الاقتصادي عمرو موسى يصل بيروت للمشاركة في ملتقى لبنان الاقتصادي

عمرو موسى

وصل إلى بيروت اليوم عمرو موسى قادمًا من القاهرة في زيارة للبنان تستمر عدة أيام تلبية لدعوة من مجموعة “الإقتصاد والأعمال” للمشاركة في “ملتقى لبنان الإقتصادي” الذي يفتتح أعماله غدًا برعاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان .

وكان في استقبال موسى بالمطار السفير المصري في لبنان أشرف حمدي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الصلح ورئيس مجموعة الأقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي.

وقال موسى في تصريح صحفي لدى وصوله للمطار “لا شك أن الأوضاع مقلقة في المنطقة ككل، لكن هناك أشعة من أمل وحركة الإتصالات نشطة إلى الأمام، ونحن في لدينا الكثير من التفاؤل وأن كنا جميعا كعرب نشعر بقلق كبير من الأوضاع الإقليمية والتحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي ككل والشرق الأوسط في عمومه”.

من جانبه ، أكد رئيس مجموعة الأقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي أهمية انعقاد هذا الملتقى الإقتصادي حاليًا في بيروت .

وقال أن انعقاد هذا الملتقى الإقتصادي في بيروت خلال الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة حاليًا يشكل إنجازًا كبيرًا للبنان وهو تأكيد على التفاؤل بمستقبل لبنان الإقتصادي رغم كل الصعوبات التي يمر بها هذا البلد وهذه المنطقة في الوقت الراهن”.

وأضاف أن الملتقى سيناقش آفاق المرحلة في لبنان والمنطقة والمساهمة في بلورة السياسات الإقتصادية والمالية.

أ ش أ

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